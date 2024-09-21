Кормье считает, что Джонс и Миочич не станут драться с Аспиналлом в случае срыва их боя на UFC 309
«Если один из этих парней получит травму, то другой не подерется с Томом Аспиналлом. Когда Джон Джонс получил травму в первый раз, Сергей Павлович был запасным.
И кто дрался? Если кто-то получит травму, готовьтесь увидеть бой Тома Аспиналла и Сирила Гана, попомните мое слово», − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.
Напомним, что бой Джона Джонса и Стипе Миочича возглавит турнир UFC 309, который пройдет в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке. Изначально тяжеловесы должны были подраться в ноябре-2023, но тогда Джонс выбыл из-за травмы, из-за чего был введен временный титул, доставшийся Тому Аспиналлу, который нокаутировал Сергея Павловича.
Кормье − о положении Анкалаева в UFC: «Магомед кажется очевидным кандидатом на титульник, но он не зарабатывает деньги для компании»
Кормье не считает, что Перейра может сравняться с Макгрегором в популярности: «Когда ты бьешь Конора, то крадешь его блеск. Не знаю, работает ли это с Поэтаном»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий