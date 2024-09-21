Кормье считает, что Джонс и Миочич не станут драться с Аспиналлом в случае срыва их боя на UFC 309

Даниэль Кормье считает, что Том Аспиналл не сможет подраться за неоспоримый титул на UFC 309.

«Если один из этих парней получит травму, то другой не подерется с Томом Аспиналлом. Когда Джон Джонс получил травму в первый раз, Сергей Павлович был запасным.

И кто дрался? Если кто-то получит травму, готовьтесь увидеть бой Тома Аспиналла и Сирила Гана , попомните мое слово», − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье .

Напомним, что бой Джона Джонса и Стипе Миочича возглавит турнир UFC 309, который пройдет в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке. Изначально тяжеловесы должны были подраться в ноябре-2023, но тогда Джонс выбыл из-за травмы, из-за чего был введен временный титул, доставшийся Тому Аспиналлу, который нокаутировал Сергея Павловича.

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