Кормье − о бое Джонса и Аспиналла: «В полутяжелом весе Джон бы сделал это лучше»

Даниэль Кормье высказался о возможном бое между Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом.

«Бой Джонса и Аспиналла ? Готов поспорить, что Джон бы выглядел лучше, если бы он весил 97 кг, чем 111 кг. Или в 93 кг, а не в 113 кг.

Хоть бой с Сирилом Ганом не был продолжительным, Джон не выглядел быстрым в тяжелом весе. Просто Сирил делал странные вещи, а с Джонсом нельзя так ошибаться», − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье .

Напомним, что в марте-2023 Джон Джонс задушил Сирила Гана в первом раунде и стал чемпионом UFC в тяжелом весе.

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