Уайт – о Нганну: «Он не хотел драться с Джонсом и едва справился с Ганом. Уверен, что Джон бы с ним разобрался»

Дана Уайт уверен, что Джон Джонс победил бы Фрэнсиса Нганну.

«Я на 100% уверен, что Джон Джонс сделал бы с Нганну то же самое, что и с Сирилом Ганом. Фрэнсис не хотел драться с Джонсом. Нганну едва победил Сирила.

Джон Джонс – самый страшный, самый крутой боец всех времен. Это один из тех парней, которых оценят по достоинству лишь после ухода из спорта», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Уайт объяснил позицию в споре по лидеру рейтинга P4P: «Джонс поднялся в весе и разнес лучшего тяжеловеса»

Дана Уайт: «Если бы Фьюри подготовился, то нокаутировал бы Нганну, как это сделал Джошуа»