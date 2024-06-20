Уайт – о Нганну: «Он не хотел драться с Джонсом и едва справился с Ганом. Уверен, что Джон бы с ним разобрался»

Теги UFC Дана Уайт MMA Джон Джонс Фрэнсис Нганну Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт уверен, что Джон Джонс победил бы Фрэнсиса Нганну.

«Я на 100% уверен, что Джон Джонс сделал бы с Нганну то же самое, что и с Сирилом Ганом. Фрэнсис не хотел драться с Джонсом. Нганну едва победил Сирила.

Джон Джонс – самый страшный, самый крутой боец всех времен. Это один из тех парней, которых оценят по достоинству лишь после ухода из спорта», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Уайт объяснил позицию в споре по лидеру рейтинга P4P: «Джонс поднялся в весе и разнес лучшего тяжеловеса»

Дана Уайт: «Если бы Фьюри подготовился, то нокаутировал бы Нганну, как это сделал Джошуа»

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3 комментария
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У Даны от Нганну все еще 🔥, неважно кто бы победил, главное Нганну отказался от контракта юфс и за два боя в боксе заработал столько сколько в мма не заработал бы никогда
+6
0
+6
Если неоспоримо лучший боец в истории организации, по мнению ее президента, неоднократно попадавшийся на допинге читер, прятавшийся под октагоном от допинг-офицеров, это многое говорит об этой организации
+5
0
+5
Да поженитесь вы уже с Джонсом
+3
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