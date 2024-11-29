Джон Джонс: «Скорее всего, освобожу титул перед уходом на пенсию. Посмотрим, как пройдет встреча с UFC»
Джон Джонс заявил, что может отказаться от титула UFC.
«Скорее всего, я освобожу титул перед официальным уходом на пенсию. Посмотрим, как пройдет встреча с UFC», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
В 2024 году Джонс провел один бой, нокаутировав Стипе Миочича.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Джона Джонса
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