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Джон Джонс: «Скорее всего, освобожу титул перед уходом на пенсию. Посмотрим, как пройдет встреча с UFC»

Джон Джонс заявил, что может отказаться от титула UFC.

«Скорее всего, я освобожу титул перед официальным уходом на пенсию. Посмотрим, как пройдет встреча с UFC», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

В 2024 году Джонс провел один бой, нокаутировав Стипе Миочича.

Рэмпейдж Джексон − о победе Джонса над Миочичем: «Такого Джона не победить. Без обид, Аспиналл»

Немков назвал справедливым лидерство Махачева в рейтинге P4P UFC: «Ислам дерется с топовыми бойцами, а Джонс побил Миочича»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Джона Джонса
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тяжелый вес (MMA)
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