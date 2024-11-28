Немков назвал справедливым лидерство Махачева в рейтинге P4P UFC: «Ислам дерется с топовыми бойцами, а Джонс побил Миочича»
Вадим Немков высказался о лидерстве Ислама Махачева в рейтинге P4P UFC.
«Ислам дерется с топовыми бойцами, которые постоянно на слуху. Тот же Миочич не дрался три года, в последнем бою нокаутом проиграл Нганну. Потом Джонс его побил.
Сам Джон не дрался полтора года, а Ислам за это время провел 3 или 4 боя против топовых соперников, которые постоянно на слуху, которые постоянно переламывают друг друга. Думаю, Махачев заслуженно стоит на первом месте », − сказал тяжеловес Bellator Вадим Немков.
Вадим Немков: «Бой с Нганну на данный момент не актуален, его не хочет сам Фрэнсис. В Гран-при PFL я участвовать не хочу»
Немков – о будущем в PFL: «Важно, с какой периодичностью я буду драться. Если с такой же, как сейчас, то это неинтересно. Готов биться трижды в год»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Спорт-Экспресс»
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