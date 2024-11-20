Джонс − о втором месте в рейтинге P4P UFC: «Меня это вполне устраивает»
Джон Джонс высказался об обновленном рейтинге P4P UFC.
«В 37 лет я занимаю второе место в рейтинге P4P, меня это вполне устраивает», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Перейра считает, что Джонс должен быть лидером рейтинга P4P: «Только с этим списком я бы согласился»
Махачев, Джонс или Перейра – так кто должен возглавлять P4P в UFC?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Джона Джонса
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