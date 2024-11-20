Джонс − о втором месте в рейтинге P4P UFC: «Меня это вполне устраивает»

Джон Джонс высказался об обновленном рейтинге P4P UFC.

«В 37 лет я занимаю второе место в рейтинге P4P, меня это вполне устраивает», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс .

Перейра считает, что Джонс должен быть лидером рейтинга P4P: «Только с этим списком я бы согласился»

Махачев, Джонс или Перейра – так кто должен возглавлять P4P в UFC?