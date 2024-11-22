Джонс вернулся в зал после боя с Миочичем: «Прошло пять дней, но голод уже свирепый»
Джон Джонс возобновил тренировки после победы над Стипе Миочичем.
«Прошло всего пять дней, но голод уже свирепый. У меня есть пара царапин, но работа не заканчивалась.
Я здесь не для того, чтобы предсказывать будущее, а для расширения границ с каждым шагом и каждым вызовом. Приключение продолжается. Посмотрим, как далеко мы зайдем», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Махачев, Джонс или Перейра – так кто должен возглавлять P4P в UFC?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Джона Джонса
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