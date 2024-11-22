Джонс вернулся в зал после боя с Миочичем: «Прошло пять дней, но голод уже свирепый»

Джон Джонс возобновил тренировки после победы над Стипе Миочичем.

«Прошло всего пять дней, но голод уже свирепый. У меня есть пара царапин, но работа не заканчивалась.

Я здесь не для того, чтобы предсказывать будущее, а для расширения границ с каждым шагом и каждым вызовом. Приключение продолжается. Посмотрим, как далеко мы зайдем», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс .

Махачев, Джонс или Перейра – так кто должен возглавлять P4P в UFC?

Я остался в Америке со $100 – и попал в UFC