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Джонс вернулся в зал после боя с Миочичем: «Прошло пять дней, но голод уже свирепый»

Джон Джонс возобновил тренировки после победы над Стипе Миочичем.

«Прошло всего пять дней, но голод уже свирепый. У меня есть пара царапин, но работа не заканчивалась.

Я здесь не для того, чтобы предсказывать будущее, а для расширения границ с каждым шагом и каждым вызовом. Приключение продолжается. Посмотрим, как далеко мы зайдем», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Махачев, Джонс или Перейра – так кто должен возглавлять P4P в UFC?

Я остался в Америке со $100 – и попал в UFC

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Джона Джонса
тяжелый вес (MMA)
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