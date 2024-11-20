Джонс − о турнире UFC 309: «Узнал, что доходы от билетов больше, чем на UFC 300»

Джон Джонс сообщил о коммерческом успехе турнира UFC 309.

«Вау, только что узнал, что продажи билетов UFC 309 больше, чем было на UFC 300», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс , который 17 ноября нокаутировал Стипе Миочича в Нью-Йорке.

Напомним, что юбилейный турнир UFC 300 прошел в апреле-2024 в Лас-Вегасе: в главном бою Алекс Перейра нокаутировал Джамала Хилла.

Джонс − о втором месте в рейтинге P4P UFC: «Меня это вполне устраивает»