Чимаев объяснил срыв боя с Уиттакером в июне-2024: «У меня упал иммунитет, а врач запретил тренировки»
«Я находился в тренировочном лагере. Первый месяц прошел очень хорошо, но в последние три недели мой иммунитет упал. Не знаю, что произошло.
Все ребята ели одну и ту же еду, что я, но плохо стало только мне. Затем лег на пару дней в больницу, а потом возобновил тренировки.
Но случилось то же само. Доктор сказал: «Нужно просто не ходить в зал, не тренироваться, не делать ничего». И я отправился домой в горы», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.
Изначально бой Чимаева и Уиттакера должен был состояться 22 июня в Саудовской Аравии, но сорвался из-за проблем Хамзата со здоровьем. Теперь они подерутся 26 октября в Абу-Даби.
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Чимаев может получить титульник, если победит Уиттакера. В команде Хамзата подтвердили информацию
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