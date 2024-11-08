Чимаев – о победе над Уиттакером: «Кровь за кровь, это Кавказ»
Хамзат Чимаев заявил, что отомстил Роберту Уиттакеру за Икрама Алискерова.
«Кровь за кровь. Это Кавказ!» – подписал фото средневес UFC Хамзат Чимаев, победивший Роберта Уиттакера 26 октября в Абу-Даби. Уиттакер в июне-2024 нокаутировал Икрама Алискерова.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Хамзата Чимаева
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