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Чимаев – о победе над Уиттакером: «Кровь за кровь, это Кавказ»

Хамзат Чимаев заявил, что отомстил Роберту Уиттакеру за Икрама Алискерова.

«Кровь за кровь. Это Кавказ!» – подписал фото средневес UFC Хамзат Чимаев, победивший Роберта Уиттакера 26 октября в Абу-Даби. Уиттакер в июне-2024 нокаутировал Икрама Алискерова.

Аспиналл – о Чимаеве: «Его победа над Уиттакером вдохновляет. Победить экс-чемпиона вот так?»

Хавьер Мендес сравнил Чимаева и Махачева: «Они разные, но одного уровня»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Хамзата Чимаева
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