Никал – о победе Чимаева над Уиттакером: «Это было очень впечатляюще»
Бо Никал впечатление победой Хамзата Чимаева над Робертом Уиттакером.
«Думаю, что это было очень впечатляюще. Многие ожидали, что это будет тяжелый бой для него.
Но вы можете спросить всех моих знакомых, с кем я обсуждал этот бой – я ожидал, что Хамзат сделает это с Уиттакером» – сказал средневес UFC Бо Никал.
Напомним, что Хамзат Чимаев поймал Роберта Уиттакера на болевой прием на челюсть в первом раунде.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Ariel Helwani Show
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