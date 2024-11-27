Уиттакер – о сломанной челюсти в бою с Чимаевым: «Мои зубы всегда были ужасными, я не мог откусить яблоко с 19 лет»
Роберт Уиттакер рассказал о проблемах с зубами после боя с Хамзатом Чимаевым.
«Мои нижние зубы всегда были ужасными, я не мог откусить яблоко с 19 лет. Теперь их просто нет, они мне не нужны, моя жизнь без них лучше...
Но забавный факт: когда мне их удалили, то обнаружили огромную кисту в челюсти. Именно оттуда могла распространяться инфекция в зубах», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер.
Бой Чимаева и Уиттакера прошел 26 октября, Хамзат победил болевым приемом в первом раунде.
Чимаев − об отказе от трэштока: «Мне говорят: «Брат, нет искры». Но что я Уиттакеру скажу? Он очень уважительный»
Чимаев – о победе над Уиттакером: «Кровь за кровь, это Кавказ»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Weekly
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