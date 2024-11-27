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Майкл Чендлер показал опухоль на ноге после боя с Чарльзом Оливейрой

Майкл Чендлер показал правую ногу после боя с Чарльзом Оливейрой.

Майкл Чендлер опубликовал видео, на котором показал вмятины на ноге после нажатия пальцами.

На UFC 309 в Нью-Йорке Чендлер проиграл Оливейре единогласным решением судей.

Самый мемный бой года: Чендлер бегал от Оливейры, воскрес после залеживаний и провел два слэма

Чендлер – о поражении от Оливейры: «Мочился кровью. Похоже на свекольный сок»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
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