Чендлер объяснил проигрыш Оливейре в первом бою: «Я был стар, но слишком молод. У меня было лишь 2,5 минуты в октагоне»
Майкл Чендлер объяснил поражение в бою с Чарльзом Оливейрой.
«Почему я проиграл? Я был слишком молод, хоть и стар. Я был новичком в спорте, у меня было лишь 2,5 минуты опыта в октагоне.
Но пройдет два года, я буду вне октагона и вне боев. И стану совсем другим человеком», – сказал легковес UFC Майкл Чендлер, который 17 ноября проведет реванш с Чарльзом Оливейрой: в 2021 году бразилец нокаутировал Чендлера и стал чемпионом UFC.
Чендлер заявил, что его отец будет секундантом в бою с Оливейрой: «Каждый день он вставал в пять утра и работал на трех местах, чтобы прокормить меня»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Ариэля Хельвани
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