Экс-судья UFC Джон Маккарти: «Чендлер пришел к уровню Фергюсона: нельзя быть таким медленным в легком весе, его переводил джитсер»

Джон Маккарти раскритиковал форму Майкла Чендлера.

«Майкл Чендлер пришел к уровню, Тони Фергюсона, если честно. Кого он собирается бить? Он выглядел медленным.

Нельзя быть таким медленным в легком весе. Он чуть не умер, его переводил парень из джиу-джитсу.

Я не говорю, что Чендлер идет к серии из семи поражений, но Майкл идет по пути Тони Фергюсона», − сказал бывший судья UFC Джон Маккарти .

Майкл Чендлер: «Похоже, следующим будет Конор. Думаю, он хочет довести дело до конца. Без UFC он никто»

Чендлер – о поражении от Оливейры: «Мочился кровью. Похоже на свекольный сок»