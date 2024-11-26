Экс-судья UFC Джон Маккарти: «Чендлер пришел к уровню Фергюсона: нельзя быть таким медленным в легком весе, его переводил джитсер»
Джон Маккарти раскритиковал форму Майкла Чендлера.
«Майкл Чендлер пришел к уровню, Тони Фергюсона, если честно. Кого он собирается бить? Он выглядел медленным.
Нельзя быть таким медленным в легком весе. Он чуть не умер, его переводил парень из джиу-джитсу.
Я не говорю, что Чендлер идет к серии из семи поражений, но Майкл идет по пути Тони Фергюсона», − сказал бывший судья UFC Джон Маккарти.
Майкл Чендлер: «Похоже, следующим будет Конор. Думаю, он хочет довести дело до конца. Без UFC он никто»
Чендлер – о поражении от Оливейры: «Мочился кровью. Похоже на свекольный сок»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Weighing In Podcast
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