Махачев и Царукян подерутся 18 января на UFC 311. Поединок объявила школа имени Абдулманапа Нурмагомедова
Стала известна дата реванша Махачева и Царукяна.
Школа имени Абдулманапа Нурмагомедова объявила в соцсетях о реванше между чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.
Бой пройдет 19 января в Лос-Анджелесе (США) на турнире UFC 311.
В команде Царукяна подтвердили о подготовке к бою с Махачевым в январе
Реванш Махачев – Царукян запланирован на UFC 311 (Манук Акопян)
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм nurmagomedov_mma_school
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