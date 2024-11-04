Махачев и Царукян подерутся 18 января на UFC 311. Поединок объявила школа имени Абдулманапа Нурмагомедова

Стала известна дата реванша Махачева и Царукяна.

Школа имени Абдулманапа Нурмагомедова объявила в соцсетях о реванше между чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном .

Бой пройдет 19 января в Лос-Анджелесе (США) на турнире UFC 311.

В команде Царукяна подтвердили о подготовке к бою с Махачевым в январе

Реванш Махачев – Царукян запланирован на UFC 311 (Манук Акопян)