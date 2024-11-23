Махачев о признании Конора виновным в изнасиловании: «Алкоголик, наркоман и насильник. Еще много фактов всплывет, поверьте!»
Ислама Махачев высказался о приговоре Конору Макгрегору.
«Это был вопрос времени, когда этого мерзкого ублюдка разоблачат. Алкоголик, наркоман и насильник. Еще много фактов всплывет, поверьте мне!» – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.
Напомним, Макгрегора признали виновным в сексуальном насилии и приговорили к денежному штрафу в размере €248 тысяч.
Ранее на приговор ирландцу отреагировал Хабиб Нурмагомедов.
Конор виновен в сексуальном насилии – его ждет штраф €250 тысяч. Что там опять?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ислама Махачева
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