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Махачев о признании Конора виновным в изнасиловании: «Алкоголик, наркоман и насильник. Еще много фактов всплывет, поверьте!»

Ислама Махачев высказался о приговоре Конору Макгрегору.

«Это был вопрос времени, когда этого мерзкого ублюдка разоблачат. Алкоголик, наркоман и насильник. Еще много фактов всплывет, поверьте мне!» – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, Макгрегора признали виновным в сексуальном насилии и приговорили к денежному штрафу в размере €248 тысяч.

Ранее на приговор ирландцу отреагировал Хабиб Нурмагомедов.

Конор виновен в сексуальном насилии – его ждет штраф €250 тысяч. Что там опять?

Конор не планирует драться с Махачевым (ТАСС)

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ислама Махачева
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