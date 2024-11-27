0

Эдди Хирн: «Фьюри должен дважды подраться с Джошуа в 2025 году»

Эдди Хирн хочет провести два поединка Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри.

«Фьюри против Джошуа был бы отличным боем вне зависимости от обстоятельств.

Мне говорят: «Джошуа отказался от реванша с Дюбуа». Неправда. Он не будет драться в феврале, он вернется в мае или июне. И это вполне может быть реванш с Дюбуа. Для Даниэля это все еще самый лучший вариант.

Но все понимают, что бой Джошуа против Фьюри – монструозное событие. Неважно, выиграет ли Фьюри у Усика или проиграет. Он должен дважды подраться с Джошуа в 2025 году», – сказал промоутер Эдди Хирн.

22 сентября Дюбуа победил Джошуа техническим нокаутом в пятом раунде.

💰 Сколько Усик и Фьюри заработают за реванш?

Эдди Хирн: «Мне мерзко от мысли, что Бивол не стал абсолютным чемпионом, потратив месяцы труда. Судья, который поставил 116-112, больше не должен работать в боксе»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: iFL TV
logoТайсон Фьюри
logoЭдди Хирн
logoЭнтони Джошуа
logoбокс
logoДаниэль Дюбуа
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Фьюри − Усику после боя Дюбуа и Джошуа: «Ты преподал им обоим хороший урок»
324 сентября, 18:26
Эдди Хирн: «Мой совет Джошуа – дождаться реванша Усика и Фьюри. Он может получить бой с Тайсоном»
823 сентября, 16:03
Фьюри – на трибуне сразу после поражения Джошуа: «Тупой мудак, это стоило мне £150 млн»
322 сентября, 11:21
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Рафаэль Физиев хочет провести реванш с Матеушем Гамротом
44 минуты назад
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-декабре-2024
90сегодня, 08:51
Девушка Макгрегора: «Я люблю его, доверяю и верю. У нас крепкая семья!»
11сегодня, 08:45Фото
Конор Макгрегор больше не лицо бренда виски Proper Twelve из-за вердикта в деле о сексуальном насилии
10сегодня, 08:08
Майкл Чендлер показал отек на ноге после боя с Чарльзом Оливейрой
1сегодня, 07:49Фото
Миллер не подерется с Чисорой: «Бой отменен из-за мерзавца по имени Дмитрий Салита»
3сегодня, 07:33
Уиттакер – о сломанной челюсти в бою с Чимаевым: «Мои зубы всегда были ужасными, я не мог откусить яблоко с 19 лет»
3сегодня, 07:16
Команда Бивола подтвердила переговоры о реванше с Бетербиевым
1сегодня, 07:13
Бетербиев и Бивол проведут реванш 22 февраля в Эр-Рияде (Дэн Рафаэл)
43вчера, 19:26
Пимблетт хочет драться с Махачевым: «Ислам − великий чемпион. Вы будете смеяться, но я думаю, что побью его»
15вчера, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
25 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
225 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино