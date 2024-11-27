Эдди Хирн: «Фьюри должен дважды подраться с Джошуа в 2025 году»
«Фьюри против Джошуа был бы отличным боем вне зависимости от обстоятельств.
Мне говорят: «Джошуа отказался от реванша с Дюбуа». Неправда. Он не будет драться в феврале, он вернется в мае или июне. И это вполне может быть реванш с Дюбуа. Для Даниэля это все еще самый лучший вариант.
Но все понимают, что бой Джошуа против Фьюри – монструозное событие. Неважно, выиграет ли Фьюри у Усика или проиграет. Он должен дважды подраться с Джошуа в 2025 году», – сказал промоутер Эдди Хирн.
22 сентября Дюбуа победил Джошуа техническим нокаутом в пятом раунде.
💰 Сколько Усик и Фьюри заработают за реванш?
Эдди Хирн: «Мне мерзко от мысли, что Бивол не стал абсолютным чемпионом, потратив месяцы труда. Судья, который поставил 116-112, больше не должен работать в боксе»
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