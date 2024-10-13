Эдди Хирн: «Мне мерзко от мысли, что Бивол не стал абсолютным чемпионом, потратив месяцы труда. Судья, который поставил 116-112, больше не должен работать в боксе»

Эдди Хирн считает, что судью боя Бетербиев – Бивол нужно отстранить от работы.

«Мне мерзко от мысли, что, потратив месяцы упорного труда, Бивол сегодня не стал абсолютным чемпионом. Судья (посчитавший 116-112) никогда больше не должен работать в этом виде спорта», – заявил промоутер Эдди Хирн .

Напомним, Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).

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