Эдди Хирн: «Мне мерзко от мысли, что Бивол не стал абсолютным чемпионом, потратив месяцы труда. Судья, который поставил 116-112, больше не должен работать в боксе»
Эдди Хирн считает, что судью боя Бетербиев – Бивол нужно отстранить от работы.
«Мне мерзко от мысли, что, потратив месяцы упорного труда, Бивол сегодня не стал абсолютным чемпионом. Судья (посчитавший 116-112) никогда больше не должен работать в этом виде спорта», – заявил промоутер Эдди Хирн.
Напомним, Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).
Статистика боя Бетербиев – Бивол: Артур выбросил на 259 ударов больше, но уступил в попаданиях
Артур Бетербиев: «Бивол считает, что он заслужил победу? Он может говорить все, что угодно»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майкла Бенсона
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