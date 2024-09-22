Фьюри – на трибуне сразу после поражения Джошуа: «Тупой мудак, это стоило мне £150 млн»
Стали известны первые слова Тайсона Фьюри после поражения Джошуа в бою с Дюбуа.
«Это стоило мне £150 млн, тупой мудак», – сказал экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри на трибуне сразу после поражения Джошуа.
Напомним, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде главного события вечера бокса в Лондоне.
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Фьюри – о победе Дюбуа: «Фантастическая работа. Люди рассуждают так, будто Даниэль – какой-то бомж. Но он показал, что это не так»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майкла Бенсона
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