Эдди Хирн: «Мой совет Джошуа – дождаться реванша Усика и Фьюри. Он может получить бой с Тайсоном»

Эдди Хирн советует Энтони Джошуа дождаться боя Усик – Фьюри.

«Мой совет Джошуа – ничего не делать до 21 декабря. Если Фьюри проиграет, то появится повод для его поединка с Энтони. Если же Тайсон победит, то он может пойти на добровольную защиту против Джошуа. Это все равно с отрывом самый большой бой в дивизионе», – заявил промоутер Эдди Хирн .

Напомним, реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря.

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