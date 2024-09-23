Эдди Хирн: «Мой совет Джошуа – дождаться реванша Усика и Фьюри. Он может получить бой с Тайсоном»
Эдди Хирн советует Энтони Джошуа дождаться боя Усик – Фьюри.
«Мой совет Джошуа – ничего не делать до 21 декабря. Если Фьюри проиграет, то появится повод для его поединка с Энтони. Если же Тайсон победит, то он может пойти на добровольную защиту против Джошуа. Это все равно с отрывом самый большой бой в дивизионе», – заявил промоутер Эдди Хирн.
Напомним, реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря.
Джошуа – о поражении: «Хочу продолжать драться. Я воин»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Sky Sports
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