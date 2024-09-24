Фьюри − Усику после боя Дюбуа и Джошуа: «Ты преподал им обоим хороший урок»

Тайсон Фьюри похвалил Александра Усика за победы над Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

«Ты преподал им обоих хороший урок бокса. Уважение тебе. Эй, вот на что способны боксерские навыки.

Эти навыки приносят деньги. Навыки, понимаешь, о чем я говорю?» − сказал боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри Александру Усику после боя Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа .

Напомним, что Александр Усик дважды победил Энтони Джошуа решениями судей, а в 2023 году нокаутировал Даниэля Дюбуа.

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