Фьюри − Усику после боя Дюбуа и Джошуа: «Ты преподал им обоим хороший урок»
Тайсон Фьюри похвалил Александра Усика за победы над Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.
«Ты преподал им обоих хороший урок бокса. Уважение тебе. Эй, вот на что способны боксерские навыки.
Эти навыки приносят деньги. Навыки, понимаешь, о чем я говорю?» − сказал боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри Александру Усику после боя Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.
Напомним, что Александр Усик дважды победил Энтони Джошуа решениями судей, а в 2023 году нокаутировал Даниэля Дюбуа.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: TNT Boxing
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