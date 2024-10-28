Уиттакер – о болевом Чимаева: «Это была не челюсть, а зубы. Они ушли вглубь. Хамзат давит очень жестко»

Роберт Уиттакер рассказал о болевом приеме Хамзата Чимаева.

«Со мной все в порядке. Это была не челюсть, а зубы. Они ушли вглубь. У меня всегда были шатающиеся зубы, так что... что есть, то есть.

Когда это случилось? Болевой на челюсть. Он схватился прям где зубы. У меня не было возможности увернуться. Да, Хамзат давит очень жестко», – заявил боец UFC Роберт Уиттакер .

Напомним, Хамзат Чимаев досрочно победил Роберта Уиттакера в соглавном бою UFC 308.

Сломанная челюсть и зубы – соперник Чимаева постучал через секунду после болевого

Роберт Уиттакер: «Челюсть в порядке, но зубы сошли. Хороший повод их исправить. Скоро вернусь»