  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Уиттакер – о болевом Чимаева: «Это была не челюсть, а зубы. Они ушли вглубь. Хамзат давит очень жестко»
3

Уиттакер – о болевом Чимаева: «Это была не челюсть, а зубы. Они ушли вглубь. Хамзат давит очень жестко»

Роберт Уиттакер рассказал о болевом приеме Хамзата Чимаева.

«Со мной все в порядке. Это была не челюсть, а зубы. Они ушли вглубь. У меня всегда были шатающиеся зубы, так что... что есть, то есть.

Когда это случилось? Болевой на челюсть. Он схватился прям где зубы. У меня не было возможности увернуться. Да, Хамзат давит очень жестко», – заявил боец UFC Роберт Уиттакер.

Напомним, Хамзат Чимаев досрочно победил Роберта Уиттакера в соглавном бою UFC 308.

Сломанная челюсть и зубы – соперник Чимаева постучал через секунду после болевого

Роберт Уиттакер: «Челюсть в порядке, но зубы сошли. Хороший повод их исправить. Скоро вернусь»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
logoUFC
logoMMA
logoРоберт Уиттакер
logoХамзат Чимаев
Уиттакер − Чимаев
logoUFC 308
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрикус дю Плесси: «Жаль Уиттакера. Не могу дождаться, когда смогу забрать ноль Чимаева»
24вчера, 10:43
Топурия вырубил Холлоуэя, победы Чимаева, Анкалаева и Шары Буллета – супертурнир UFC в Абу-Даби
926 октября, 20:50
UFC 308: Топурия нокаутировал Холлоуэя, Уиттакер проиграл Чимаеву, Анкалаев победил Ракича
62326 октября, 20:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Крис Юбенк-младший: «Наш бой с Канело был бы адски напряженным»
4 минуты назад
Следующим соперником Канело может стать Крис Юбенк-младший (Sky Sports)
114 минут назад
Иван Штырков: «У Топурии нет шансов с Махачевым. Его заборят»
27 минут назад
Анкалаев – о реакции Хилла на его бой с Ракичем: «Ему все бои скучные. А сам ничего не показывает в ринге»
1сегодня, 08:25
Хилл – о победе Анкалаева: «Полный отстой. Знаю, что в UFC его не любят. Нельзя исключать, что он не получит титульный бой»
3сегодня, 08:24
Порье хочет драться с Топурией: «Он отличный боксер. Давайте что-нибудь устроим»
5сегодня, 07:54
Асланбек Бадаев: «Уайт назвал Анкалаева претендентом, но без восхищения. Это вина Ракича. Может, Вахитов получит раньше бой с Перейрой?»
5сегодня, 07:41
Петросян недоволен остановкой с Буллетом: «Хотелось бы аннулировать бой, потому что я его не проиграл. Что, после каждой вспышечки останавливать?»
62вчера, 18:37
Пимблетт – после победы Топурии: «Не могу дождаться, когда Илия вернется в легкий вес. Все еще думаю, что победил бы его»
5вчера, 18:20
Эдуард Вартанян: «Шара способен нокаутировать Адесанью»
6вчера, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото