Уиттакер – о болевом Чимаева: «Это была не челюсть, а зубы. Они ушли вглубь. Хамзат давит очень жестко»
Роберт Уиттакер рассказал о болевом приеме Хамзата Чимаева.
«Со мной все в порядке. Это была не челюсть, а зубы. Они ушли вглубь. У меня всегда были шатающиеся зубы, так что... что есть, то есть.
Когда это случилось? Болевой на челюсть. Он схватился прям где зубы. У меня не было возможности увернуться. Да, Хамзат давит очень жестко», – заявил боец UFC Роберт Уиттакер.
Напомним, Хамзат Чимаев досрочно победил Роберта Уиттакера в соглавном бою UFC 308.
Сломанная челюсть и зубы – соперник Чимаева постучал через секунду после болевого
Роберт Уиттакер: «Челюсть в порядке, но зубы сошли. Хороший повод их исправить. Скоро вернусь»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
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