Хамзат Чимаев: «Не хотел драться с Уиттакером. Я равнялся на этого парня»
Хамзат Чимаев признался, что не хотел драться с Робертом Уиттакером.
«Я не хотел драться с Робертом, но мне дали этот поединок. Уиттакер – это тот парень, на которого я равнялся. Он был чемпионом, когда я начинал. Спасибо Робу, что сделал меня лучше», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.
Напомним, Чимаев победил Уиттакера болевым приемом в первом раунде соглавного боя UFC 308.
Нокаут двойным бэкфистом, сломанные зубы, гематома на пол-лица – это все главный турнир года в UFC
Уиттакер – о болевом Чимаева: «Это была не челюсть, а зубы. Они ушли вглубь. Хамзат давит очень жестко»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Brasil
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости