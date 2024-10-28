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Хамзат Чимаев: «Не хотел драться с Уиттакером. Я равнялся на этого парня»

Хамзат Чимаев признался, что не хотел драться с Робертом Уиттакером.

«Я не хотел драться с Робертом, но мне дали этот поединок. Уиттакер – это тот парень, на которого я равнялся. Он был чемпионом, когда я начинал. Спасибо Робу, что сделал меня лучше», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.

Напомним, Чимаев победил Уиттакера болевым приемом в первом раунде соглавного боя UFC 308.

Нокаут двойным бэкфистом, сломанные зубы, гематома на пол-лица – это все главный турнир года в UFC

Уиттакер – о болевом Чимаева: «Это была не челюсть, а зубы. Они ушли вглубь. Хамзат давит очень жестко»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Brasil
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Уиттакер − Чимаев
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