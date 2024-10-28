Нокаут двойным бэкфистом, сломанные зубы, гематома на пол-лица – это все главный турнир года в UFC
Очень ярко.
В ОАЭ прошел UFC 308 – одно из самых красочных событий последнего времени в мире смешанных единоборств, где выступило много российских бойцов.
Каким мы запомним ивент в Абу-Даби?
«Это просто собачий вид спорта». Фахретдинов набил самый длинный стрик в UFC, хотя выиграл спорно
Полусредневес Ринат Фахретдинов – обладатель самой длинной победной серии в UFC. В Абу-Даби он победил 23-й раз подряд, хотя бой против Карлоса Лила, вышедшего на коротком уведомлении, получился очень тяжелым.
Лил выдержал всю дистанцию, сохранил темп и, по мнению большинства фанатов и журналистов на mmadecisions.com, заслужил победу решением. Но судьи увидели другой результат: 29-28, 29-28, 30-27 в пользу Фахретдинова. После поединка сам Фахретдинов негодовал:
«Первый раунд был пристрелочный, не могу отдать его ни ему, ни себе. Но второй и третий раунды я точно забрал, поэтому у меня не было сомнений, кто выиграл этот бой. Блин, сейчас опять будут говорить, что арабы купили бой, да?
Будут у меня сыновья, никогда их не отдам в этот вид спорта. Это просто собачий вид спорта. Ты три месяца не выходишь из зала, готовишься, гоняешь оппонентов, гоняешь вес, тебе три неделю ищут соперника и за неделю дают абсолютного другого соперника. Это вообще все меняет. Но победа есть победа».
Перформанс от пухляша Барнетта: зажег танцем перед боем, бил с разворота, но быстро проиграл из-за травмы ноги
Один из самых классных бойцов-персонажей UFC Крис Барнетт вернулся после двухлетнего простоя. Ему дали не самого сложного соперника – середняка-полутяжеловеса Кеннеди Нзечукву, который вышел на коротком уведомлении.
Барнетт веселил публику еще до выхода в октагон – исполнил бодрый танец на пути к клетке. Уже после начала удивляла сильная разница в антропометрии бойцов: полутяжеловес оказался более чем на голову выше тяжеловеса. Это не помешало Барнетту замахнуться на любимый удар ногой с разворота.
Барнетт не попал по Нзечукву и травмировал опорную ногу. После такой неудачной попытки он совсем перестал двигаться и при каждом ударе корчился от боли. К концу поединка Нзечукву запер соперника у клетки и нанес серию безответных ударов – рефери Джейсон Херцог остановил бой.
Брюс Баффер назвал Абуса Магомедова Нурмагомедовым – и тот победил любимым приемом команды Хабиба
Не лучший вечер для главного ринг-анонсера UFC Брюса Баффера: подсорвал голос к главному поединку, а до этого назвал Абусупьяна Магомедова Нурмагомедовым. Абуса и его команду ошибка не смутила – они лишь улыбнулись.
Сам бой против Бруно Феррейры прошел как и большинство других в исполнении Магомедова: хороший старт в первом раунде и резкое падение темпа во втором, которое едва не привело к поражению нокаутом.
Но Магомедов выжил в борьбе, после чего классно доработал в финальном отрезке: снова перевод в партер, быстрый переход в доминирующую позицию и ручной треугольник – победа (Нур)Магомедова любимым приемом команды Хабиба.
Огромная гематома и залитый кровью канвас. Бой Оролбая и Ребецки – один из лучших в 2024-м?
Мыктыбек Оролбай и Матеуш Ребецки показали колоссальную стойкость. Один продолжил драться с умом даже с заплывшим глазом и разбитым носом, а другой – преодолел значительную разницу в антропометрии и нанес огромное количество урона, несмотря на гигантскую сечку.
После поединка бойцы выглядели пугающе – оба сильно измазались в крови. У победившего Ребецки – большое рассечение, у проигравшего Оролбая – множественные синяки на лице, одна здоровенная гематома под глазом и кровь из носа. Жуть.
Гематома на пол-лица, нокдаун и лужа крови. Страшнейший боевик из UFC
Две самых быстрых досрочных победы вечера: дос Аньос травмировался через 1,5 минуты, а Аслан оформил нокаут за 50 секунд
Кажется, 40-летнему Рафаэлю дос Аньосу пора на пенсию, что подтвердил бой против Джеффа Нила. Все получилось совсем просто: уже после первых попаданий дос Аньос упал в нокдаун, после чего поднялся, пропустил еще несколько ударов и снова оказался на канвасе, сигнализировав о травме колена, полученной в одном из эпизодов. Технический нокаут за 1,5 минуты.
Еще быстрее справился Ибо Аслан, который победил Рафаэля Серкейру. Получилось впечатляюще. Аслан напрыгнул на соперника буквально после первого же попадания, зажал у сетки и обрушил больше 20 мощнейших ударов. Марк Годдард не стал дожидаться тяжелого нокаута и остановил бой в стойке.
Аслан зафиналил яркое выступление грозным интервью: «У меня турецкая сила, я могу сокрушить любого, если дотронусь до кого-то, он мертвец. Я иду за всеми вами, за всеми вами, за всеми вами».
Уникальный нокаут от Шары Буллета – так в UFC еще не вырубали
Бой Армена Петросяна и Шарабутдина Магомедова начался со взаимного обстрела ударами ногами. Неудивительно: в октагоне встретились два ударника с хорошей школой тайского бокса. Петросян занял центр клетки, откуда накидывал лоу-кики и старался сблизиться, а Магомедов двигался у края октагона, бил ногами в ответ и встречал блицы соперника.
Во втором раунде Шара Буллет постепенно забрал инициативу, но поединок все еще шел в достаточно спокойном темпе. Мешали постоянные попадания в пах: бойцы дрались в разносторонних стойках, из-за чего попытки лоу-киков превращались в удары в защитную ракушку.
Техничную, но достаточно академичную разборку в стойке прервал шедевр от Магомедова: пробил сайд-кик, выждал паузу, сделал финт на еще один сайд-кик, пробил бэкфист в блок и с разворота выдал еще один бэкфист. Первый в истории нокаут двойным ударом рукой с разворота.
Ну как он это делает?
Шара Буллет сочинил двойной бэкфист. Лучший нокаут в UFC?
Мерфи выжил в первом раунде против Иге, прагматично засушив второй и третий
Первый раунд противостояния двух полулегковесов получился насыщенным. Дэн Иге стартовал суперагрессивно: он всеми силами прорывался на ближнюю дистанцию, принимая атаки Мерфи, одна из которых быстро открыла сечку. К концу раунда он донес удар: Иге уложил соперника на канвас коротким левым боковым, после чего пошел добивать.
Мерфи с трудом ушел из-под атак соперника и дожил до перерыва. Во втором раунде он стал работать надежнее и рациональнее, атаковал джебом и использовал борьбу. Умная работа Мерфи помогла ему спокойно забрать раунд – лишь 11 пропущенных ударов. Третий раунд заполнили интересные завязки в грэпплинге, а в конце бойцы немного зарубились у сетки. Итог – Лерон Мерфи забрал победу решением и сохранил чистый рекорд 8-0.
«Сам не атаковал и работать не давал». Анкалаев победил опасного соперника, но снова не показал зрелища
Дана Уайт предупреждал Магомеда Анкалаева, что тому необходимо показать хорошее выступление на UFC 308, чтобы рассчитывать на титульник против Алекса Перейры. В итоге Анкалаев победил Александра Ракича, а Уайт сказал: «Будет ли Анкалаев следующим претендентом на титул? Я бы сказал, что да. Магомед выглядел хорошо, абсолютно, он выступил отлично!»
На самом деле бой получился далеко не самым красочным и зрелищным. Мы увидели напряженный и достаточно техничный поединок, но почти без активных действий. Во многом это вина Ракича – слишком много отходил, слишком боялся отвечать на давление соперника атакой, а не отступлением. Уже после боя Анкалаев жаловался: «Ничего не понял в ударке Ракича. Очень медленный, сам не атаковал и работать не давал».
А Анкалаев снова сделал ровно столько, сколько нужно. Он не превысил порог риска в стойке: атаковал только с полной уверенностью в успехе и возможности спокойного отхода на дистанцию, не лез в размены и не спешил. Хорошая стратегия? Безусловно. Но, к сожалению, такими перформансами внимание нейтральных фанатов не завоевать.
Анкалаев снова победил, но неубедительно для титульника. Так и не дождемся боя с Перейрой?
Разбитая челюсть Уиттакера – лучшее напоминание о хищнике-Чимаеве, который до боя выглядел слишком спокойным
Тоже удивлены, каким спокойным стал Хамзат Чимаев? В Абу-Даби он приехал с новой прической, очень размеренно общался с медиа, а из его взгляда будто ушла привычная искра, к которой мы привыкли еще с его первых боев. Похоже, жизненные испытания сильно изменили Чимаева – вне поединка он выглядел умиротворенным.
Но на арене все поменялось. Чимаев появился под вой волков и побежал в октагон, а в клетке повторил геймплан из всех прошлых поединков: на первых же секундах оформил молниеносный тейкдаун, а затем улучшал позицию всеми возможными способами. Спустя 3,5 минуты Чимаев забрал спину и провел болевой на челюсть – Уиттакер быстро постучал.
То, как выглядела челюсть Уиттакера, напугало даже комментаторов, но, оказалось, что все в относительном порядке – пострадали зубы, которые уже давно шатались. «Зубы пошли вглубь. У меня всегда были шатающиеся зубы. Они пошатнулись и… Что есть, то есть. Нет ничего гламурного в этом спорте», – рассказал Уиттакер после боя.
Теперь ему предстоят неоднократные походы к стоматологу, а Чимаев будет ждать победителя поединка дю Плесси – Стрикленд.
«Я почувствовал, что сломал ему челюсть». Чимаев раздавил Уиттакера за три минуты
Топурия закрепился как лидер полулегковесов, вырубив вторую легенду подряд. Скоро в легкий вес?
Илия Топурия точно выбрал не самый удачный образ в медиа. У него откровенно слабый трэшток в интервью, плохая реакция на пресс-конференциях (возможно, дело в английском языке) и в целом не хватает самобытности. Из-за этого кажется, что хейтеров у него сильно больше, чем фанатов.
Несмотря на это, Топурия оставался фаворитом против Макса Холлоуэя и полностью оправдал этот статус. В первом раунде он несколько раз плотно попал и перевел в партер, во втором – немного потерял дистанцию и напропускал джебов, а в третьем – вошел в историю, став первым бойцом, нокаутировавшим Холлоуэя.
После боя Даниэль Кормье (только посмотрите на этот стиль) в клетке сказал, что «Реал», за который болеет Топурия, проигрывает «Барселоне» в Эль-Класико – поединок проходил параллельно с матчем. Но чемпиона это мало смутило – на пресс-конференции он даже принес пояс BMF.
Кажется, у Топурии совсем нет конкурентов в полулегком весе. Дана Уайт уже заявил, что не станет сразу давать ему шанс в легком весе, хотя переход в 70 кг выглядит лишь вопросом времени. Сам Топурия нацелен на три пояса – после чемпионства в легком дивизионе хочет подняться в полусредний. Получится стать первым тройным чемпионом?
Топурия нокаутировал Холлоуэя – этого в UFC не делал никто. Не удары, а динамит
Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger