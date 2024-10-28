Нокаут двойным бэкфистом, сломанные зубы, гематома на пол-лица – это все главный турнир года в UFC

Очень ярко.

В ОАЭ прошел UFC 308 – одно из самых красочных событий последнего времени в мире смешанных единоборств, где выступило много российских бойцов.

Каким мы запомним ивент в Абу-Даби?

«Это просто собачий вид спорта». Фахретдинов набил самый длинный стрик в UFC, хотя выиграл спорно

Полусредневес Ринат Фахретдинов – обладатель самой длинной победной серии в UFC. В Абу-Даби он победил 23-й раз подряд, хотя бой против Карлоса Лила, вышедшего на коротком уведомлении, получился очень тяжелым.

Лил выдержал всю дистанцию, сохранил темп и, по мнению большинства фанатов и журналистов на mmadecisions.com, заслужил победу решением. Но судьи увидели другой результат: 29-28, 29-28, 30-27 в пользу Фахретдинова. После поединка сам Фахретдинов негодовал:

«Первый раунд был пристрелочный, не могу отдать его ни ему, ни себе. Но второй и третий раунды я точно забрал, поэтому у меня не было сомнений, кто выиграл этот бой. Блин, сейчас опять будут говорить, что арабы купили бой, да?

Будут у меня сыновья, никогда их не отдам в этот вид спорта. Это просто собачий вид спорта. Ты три месяца не выходишь из зала, готовишься, гоняешь оппонентов, гоняешь вес, тебе три неделю ищут соперника и за неделю дают абсолютного другого соперника. Это вообще все меняет. Но победа есть победа».

Перформанс от пухляша Барнетта: зажег танцем перед боем, бил с разворота, но быстро проиграл из-за травмы ноги

Один из самых классных бойцов-персонажей UFC Крис Барнетт вернулся после двухлетнего простоя. Ему дали не самого сложного соперника – середняка-полутяжеловеса Кеннеди Нзечукву, который вышел на коротком уведомлении.

Барнетт веселил публику еще до выхода в октагон – исполнил бодрый танец на пути к клетке. Уже после начала удивляла сильная разница в антропометрии бойцов: полутяжеловес оказался более чем на голову выше тяжеловеса. Это не помешало Барнетту замахнуться на любимый удар ногой с разворота.

Барнетт не попал по Нзечукву и травмировал опорную ногу. После такой неудачной попытки он совсем перестал двигаться и при каждом ударе корчился от боли. К концу поединка Нзечукву запер соперника у клетки и нанес серию безответных ударов – рефери Джейсон Херцог остановил бой.

Брюс Баффер назвал Абуса Магомедова Нурмагомедовым – и тот победил любимым приемом команды Хабиба

Не лучший вечер для главного ринг-анонсера UFC Брюса Баффера: подсорвал голос к главному поединку, а до этого назвал Абусупьяна Магомедова Нурмагомедовым. Абуса и его команду ошибка не смутила – они лишь улыбнулись.

Сам бой против Бруно Феррейры прошел как и большинство других в исполнении Магомедова: хороший старт в первом раунде и резкое падение темпа во втором, которое едва не привело к поражению нокаутом.

Но Магомедов выжил в борьбе, после чего классно доработал в финальном отрезке: снова перевод в партер, быстрый переход в доминирующую позицию и ручной треугольник – победа (Нур)Магомедова любимым приемом команды Хабиба.

Огромная гематома и залитый кровью канвас. Бой Оролбая и Ребецки – один из лучших в 2024-м?

Мыктыбек Оролбай и Матеуш Ребецки показали колоссальную стойкость. Один продолжил драться с умом даже с заплывшим глазом и разбитым носом, а другой – преодолел значительную разницу в антропометрии и нанес огромное количество урона, несмотря на гигантскую сечку.

После поединка бойцы выглядели пугающе – оба сильно измазались в крови. У победившего Ребецки – большое рассечение, у проигравшего Оролбая – множественные синяки на лице, одна здоровенная гематома под глазом и кровь из носа. Жуть.

Гематома на пол-лица, нокдаун и лужа крови. Страшнейший боевик из UFC

Две самых быстрых досрочных победы вечера: дос Аньос травмировался через 1,5 минуты, а Аслан оформил нокаут за 50 секунд

Кажется, 40-летнему Рафаэлю дос Аньосу пора на пенсию, что подтвердил бой против Джеффа Нила. Все получилось совсем просто: уже после первых попаданий дос Аньос упал в нокдаун, после чего поднялся, пропустил еще несколько ударов и снова оказался на канвасе, сигнализировав о травме колена, полученной в одном из эпизодов. Технический нокаут за 1,5 минуты.

Еще быстрее справился Ибо Аслан, который победил Рафаэля Серкейру. Получилось впечатляюще. Аслан напрыгнул на соперника буквально после первого же попадания, зажал у сетки и обрушил больше 20 мощнейших ударов. Марк Годдард не стал дожидаться тяжелого нокаута и остановил бой в стойке.

Аслан зафиналил яркое выступление грозным интервью: «У меня турецкая сила, я могу сокрушить любого, если дотронусь до кого-то, он мертвец. Я иду за всеми вами, за всеми вами, за всеми вами».

Уникальный нокаут от Шары Буллета – так в UFC еще не вырубали

Бой Армена Петросяна и Шарабутдина Магомедова начался со взаимного обстрела ударами ногами. Неудивительно: в октагоне встретились два ударника с хорошей школой тайского бокса. Петросян занял центр клетки, откуда накидывал лоу-кики и старался сблизиться, а Магомедов двигался у края октагона, бил ногами в ответ и встречал блицы соперника.

Во втором раунде Шара Буллет постепенно забрал инициативу, но поединок все еще шел в достаточно спокойном темпе. Мешали постоянные попадания в пах: бойцы дрались в разносторонних стойках, из-за чего попытки лоу-киков превращались в удары в защитную ракушку.

Техничную, но достаточно академичную разборку в стойке прервал шедевр от Магомедова: пробил сайд-кик, выждал паузу, сделал финт на еще один сайд-кик, пробил бэкфист в блок и с разворота выдал еще один бэкфист. Первый в истории нокаут двойным ударом рукой с разворота.

Ну как он это делает?

Шара Буллет сочинил двойной бэкфист. Лучший нокаут в UFC?

Мерфи выжил в первом раунде против Иге, прагматично засушив второй и третий

Первый раунд противостояния двух полулегковесов получился насыщенным. Дэн Иге стартовал суперагрессивно: он всеми силами прорывался на ближнюю дистанцию, принимая атаки Мерфи, одна из которых быстро открыла сечку. К концу раунда он донес удар: Иге уложил соперника на канвас коротким левым боковым, после чего пошел добивать.

Мерфи с трудом ушел из-под атак соперника и дожил до перерыва. Во втором раунде он стал работать надежнее и рациональнее, атаковал джебом и использовал борьбу. Умная работа Мерфи помогла ему спокойно забрать раунд – лишь 11 пропущенных ударов. Третий раунд заполнили интересные завязки в грэпплинге, а в конце бойцы немного зарубились у сетки. Итог – Лерон Мерфи забрал победу решением и сохранил чистый рекорд 8-0.

«Сам не атаковал и работать не давал». Анкалаев победил опасного соперника, но снова не показал зрелища

Дана Уайт предупреждал Магомеда Анкалаева , что тому необходимо показать хорошее выступление на UFC 308, чтобы рассчитывать на титульник против Алекса Перейры. В итоге Анкалаев победил Александра Ракича , а Уайт сказал: «Будет ли Анкалаев следующим претендентом на титул? Я бы сказал, что да. Магомед выглядел хорошо, абсолютно, он выступил отлично!»

На самом деле бой получился далеко не самым красочным и зрелищным. Мы увидели напряженный и достаточно техничный поединок, но почти без активных действий. Во многом это вина Ракича – слишком много отходил, слишком боялся отвечать на давление соперника атакой, а не отступлением. Уже после боя Анкалаев жаловался: «Ничего не понял в ударке Ракича. Очень медленный, сам не атаковал и работать не давал».

А Анкалаев снова сделал ровно столько, сколько нужно. Он не превысил порог риска в стойке: атаковал только с полной уверенностью в успехе и возможности спокойного отхода на дистанцию, не лез в размены и не спешил. Хорошая стратегия? Безусловно. Но, к сожалению, такими перформансами внимание нейтральных фанатов не завоевать.

Анкалаев снова победил, но неубедительно для титульника. Так и не дождемся боя с Перейрой?

Разбитая челюсть Уиттакера – лучшее напоминание о хищнике-Чимаеве, который до боя выглядел слишком спокойным

Тоже удивлены, каким спокойным стал Хамзат Чимаев? В Абу-Даби он приехал с новой прической, очень размеренно общался с медиа, а из его взгляда будто ушла привычная искра, к которой мы привыкли еще с его первых боев. Похоже, жизненные испытания сильно изменили Чимаева – вне поединка он выглядел умиротворенным.

Но на арене все поменялось. Чимаев появился под вой волков и побежал в октагон, а в клетке повторил геймплан из всех прошлых поединков: на первых же секундах оформил молниеносный тейкдаун, а затем улучшал позицию всеми возможными способами. Спустя 3,5 минуты Чимаев забрал спину и провел болевой на челюсть – Уиттакер быстро постучал.

То, как выглядела челюсть Уиттакера, напугало даже комментаторов, но, оказалось, что все в относительном порядке – пострадали зубы, которые уже давно шатались. «Зубы пошли вглубь. У меня всегда были шатающиеся зубы. Они пошатнулись и… Что есть, то есть. Нет ничего гламурного в этом спорте», – рассказал Уиттакер после боя.

Теперь ему предстоят неоднократные походы к стоматологу, а Чимаев будет ждать победителя поединка дю Плесси – Стрикленд.

«Я почувствовал, что сломал ему челюсть». Чимаев раздавил Уиттакера за три минуты

Топурия закрепился как лидер полулегковесов, вырубив вторую легенду подряд. Скоро в легкий вес?

Илия Топурия точно выбрал не самый удачный образ в медиа. У него откровенно слабый трэшток в интервью, плохая реакция на пресс-конференциях (возможно, дело в английском языке) и в целом не хватает самобытности. Из-за этого кажется, что хейтеров у него сильно больше, чем фанатов.

Несмотря на это, Топурия оставался фаворитом против Макса Холлоуэя и полностью оправдал этот статус. В первом раунде он несколько раз плотно попал и перевел в партер, во втором – немного потерял дистанцию и напропускал джебов, а в третьем – вошел в историю, став первым бойцом, нокаутировавшим Холлоуэя.

После боя Даниэль Кормье (только посмотрите на этот стиль) в клетке сказал, что «Реал», за который болеет Топурия, проигрывает «Барселоне» в Эль-Класико – поединок проходил параллельно с матчем. Но чемпиона это мало смутило – на пресс-конференции он даже принес пояс BMF.

Кажется, у Топурии совсем нет конкурентов в полулегком весе. Дана Уайт уже заявил, что не станет сразу давать ему шанс в легком весе, хотя переход в 70 кг выглядит лишь вопросом времени. Сам Топурия нацелен на три пояса – после чемпионства в легком дивизионе хочет подняться в полусредний. Получится стать первым тройным чемпионом?

Топурия нокаутировал Холлоуэя – этого в UFC не делал никто. Не удары, а динамит

Фото: Gettyimages.ru /Chris Unger