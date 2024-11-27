Команда Бивола подтвердила переговоры о реванше с Бетербиевым

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут реванш в начале 2025 года.

«Переговоры о проведении реванша действительно ведутся. Более подробную информацию могут разглашать организаторы», – заявил представитель команды Бивола.

Ранее инсайдер Дэн Рафаэль сообщал , что реванш Бетербиева и Бивола может возглавить турнир в Эр-Рияде, который пройдет 22 февраля.

Первый бой состоялся 12 октября в Эр-Рияде: Бетербиев победил решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Пол – о предложении Бетербиева подраться: «Ха-ха-ха. Я четыре года в этом виде спорта и уже им управляю»

Бетербиев – Полу: «Не заметил твоего согласия или отказа. Так что же нам делать?»