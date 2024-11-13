Президент Кыргызстана подарил Дмитрию Биволу «Ролс-Ройс»

Дмитрий Бивол получил «Ролс-Ройс» в подарок от президента Кыргызстана.

«Фантастический подарок», – подписал публикацию в соцсетях боксер-полутяжеловес Дмитрий Бивол .

Напомним, что в октябре-2024 Бивол впервые в карьере проиграл, уступив Артуру Бетербиеву в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

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