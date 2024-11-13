Президент Кыргызстана подарил Дмитрию Биволу «Ролс-Ройс»
Дмитрий Бивол получил «Ролс-Ройс» в подарок от президента Кыргызстана.
«Фантастический подарок», – подписал публикацию в соцсетях боксер-полутяжеловес Дмитрий Бивол.
Напомним, что в октябре-2024 Бивол впервые в карьере проиграл, уступив Артуру Бетербиеву в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Дмитрия Бивола
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