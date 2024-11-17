Пол – о предложении Бетербиева подраться: «Ха-ха-ха. Я четыре года в этом виде спорта и уже им управляю»

Джейк Пол отреагировал на предложение Артура Бетербиева о поединке.

«Только что увидел это. Боец из топ-5 мирового бокса вне весовой категории вызывает меня на бой. Ха-ха-ха. Я четыре года в этом виде спорта и уже им управляю», – написал в соцсетях блогер Джейк Пол .

Ранее Артур Бетербиев заявил , что открыт для предложений о поединке с Полом.

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