Пол – о предложении Бетербиева подраться: «Ха-ха-ха. Я четыре года в этом виде спорта и уже им управляю»
Джейк Пол отреагировал на предложение Артура Бетербиева о поединке.
«Только что увидел это. Боец из топ-5 мирового бокса вне весовой категории вызывает меня на бой. Ха-ха-ха. Я четыре года в этом виде спорта и уже им управляю», – написал в соцсетях блогер Джейк Пол.
Ранее Артур Бетербиев заявил, что открыт для предложений о поединке с Полом.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джейка Пола
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