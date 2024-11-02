Муртазалиев – о поединке Бетербиев – Бивол: «Бой на три исхода. Правы могут быть все»
«Бой Бетербиев – Бивол? В тот день у меня был последний массаж перед боем с Тимом Цзю. Смотрел, но не считал удары. Ребята, которые были со мной, говорили 6-6 или 7-5 в пользу Артура, забравшего последние три раунда.
Считаю, что бой на три исхода. Могут быть правы те, кто считает, что выиграл Дмитрий, и могут быть правы те, кто отдал победу Бетербиеву. Или ничья», – заявил чемпион мира по боксу Бахрам Муртазалиев.
Напомним, что Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола 12 октября и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
Бетербиев – о реванше с Биволом: «Он бы дал мне его в случае победы? Многие знают ответ. Сторона Дмитрия говорит ерунду»
Бетербиев не считает Бивола самым сложным соперником в карьере: «Кто знает, как бы все завершилось, если бы этот бой состоялся, когда я был моложе»
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