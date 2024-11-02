0

Муртазалиев – о поединке Бетербиев – Бивол: «Бой на три исхода. Правы могут быть все»

Бахрам Муртазалиев высказался об итогах боя Бетербиев – Бивол.

«Бой Бетербиев – Бивол? В тот день у меня был последний массаж перед боем с Тимом Цзю. Смотрел, но не считал удары. Ребята, которые были со мной, говорили 6-6 или 7-5 в пользу Артура, забравшего последние три раунда.

Считаю, что бой на три исхода. Могут быть правы те, кто считает, что выиграл Дмитрий, и могут быть правы те, кто отдал победу Бетербиеву. Или ничья», – заявил чемпион мира по боксу Бахрам Муртазалиев.

Напомним, что Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола 12 октября и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Бетербиев – о реванше с Биволом: «Он бы дал мне его в случае победы? Многие знают ответ. Сторона Дмитрия говорит ерунду»

Бетербиев не считает Бивола самым сложным соперником в карьере: «Кто знает, как бы все завершилось, если бы этот бой состоялся, когда я был моложе»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
logoАртур Бетербиев
logoДмитрий Бивол
logoбокс
Бивол - Бетербиев
Бахрам Муртазалиев
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кремлев – о реванше Бетербиев – Бивол: «Не поддерживаю. Но если захотят, то организуем бой в России»
1420 октября, 12:33
Артур Бетербиев: «После боя не общался с Биволом. Не люблю говорить с бывшими соперниками»
718 октября, 10:44
Бетербиев – об апелляции Бивола: «Это несущественно. Результат есть, он зафиксирован. Можно думать о реванше»
118 октября, 10:19
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тренер Бивола: «Сейчас о реванше с Бетербиевым говорить нельзя»
2сегодня, 11:03
UFC Fight Night 246: Морено против Альбази, Романов подерется с Феррейрой
сегодня, 10:35
Официально: поединок Иэна Гэрри и Хоакина Бакли возглавит турнир UFC Fight Night 15 декабря
3сегодня, 10:16
Двалишвили – о срыве боя Нурмагомедова и Ядуна: «Сун не отказывался драться, это Умар не подписал контракт. Не верьте его лживому рту»
5сегодня, 10:01
Перейра готов драться с Анкалаевым не ранее весны 2025-го
9сегодня, 09:42
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-2024
88сегодня, 09:12
Кормье – о реакции Фахретдинова на критику: «Идиот. Ему просто нужно признать, что он проиграл»
15сегодня, 07:08
Реванш Махачев – Царукян запланирован на UFC 311 (Манук Акопян)
8сегодня, 06:58
Магомед Анкалаев: «Я собираюсь победить Перейру и сразу дать ему реванш. Остановлю его дважды подряд»
3сегодня, 06:50
Али Абдель-Азиз: «Ядун – единственный, кто был готов драться с Умаром»
1сегодня, 06:40
Ко всем новостям
Последние новости
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото