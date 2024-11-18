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Бетербиев – Полу: «Не заметил твоего согласия или отказа. Так что же нам делать?»

Артур Бетербиев отреагировал на ответ Джейка Пола.

«После четырех лет настало время серьезных испытаний. Не заметил твоего согласия или отказа. Так что же нам делать?» – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

Пол – о предложении Бетербиева подраться: «Ха-ха-ха. Я четыре года в этом виде спорта и уже им управляю»

Бетербиев – Полу: «Джейк, что ты сделаешь против абсолютного чемпиона? Знай, что я всегда открыт для предложений»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Артура Бетербиева
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