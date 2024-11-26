О’Мэлли − о Мерабе: «Он наглухо перекрылся, боится Умара»
Шон О’Мэлли заявил, что Мераб Двалишвили боится Умара Нурмагомедова.
«Мераб наглухо перекрылся, он боится Умара. Двалишвили не хочет драться с Нурмагомедовым», − сказал боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли.
Умар выложил грузинскую пословицу: «Трус всегда найдет оправдание отступлению». Мераб отреагировал: «Он играет в грязные игры и пишет глупое дерьмо, не уважая страну и мой народ»
Умар – Двалишвили: «Не втягивай свою страну в личный конфликт со мной. При встрече – не отворачивайся»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Шона О’Мэлли
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости