О’Мэлли − о Мерабе: «Он наглухо перекрылся, боится Умара»

Шон О’Мэлли заявил, что Мераб Двалишвили боится Умара Нурмагомедова.

«Мераб наглухо перекрылся, он боится Умара. Двалишвили не хочет драться с Нурмагомедовым », − сказал боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли .

Умар выложил грузинскую пословицу: «Трус всегда найдет оправдание отступлению». Мераб отреагировал: «Он играет в грязные игры и пишет глупое дерьмо, не уважая страну и мой народ»

Умар – Двалишвили: «Не втягивай свою страну в личный конфликт со мной. При встрече – не отворачивайся»