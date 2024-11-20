Ян − о бое Двалишвили и Умара: «Думаю, Мераб избегает этого поединка, это опасно для него»
Петр Ян считает, что Мераб Двалишвили избегает боя с Умаром Нурмагомедовым.
«Думаю, что Мераб избегает этого поединка. Он понимает, что для него это опасный бой. Мераб хочет защитить пояс несколько раз. Выбирает себе подходящие варианты, в которых он более уверен. Здесь есть определенные риски для него», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Russia
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