Умар – Двалишвили: «Не втягивай свою страну в личный конфликт со мной. При встрече – не отворачивайся»
Умар Нурмагомедов отреагировал на критику Мерабу Двалишвили.
«Не втягивай свою страну или нацию в личный конфликт со мной. Когда встретишься со мной лично, не отворачивайся», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов,
Умар выложил грузинскую пословицу: «Трус всегда найдет оправдание отступлению». Мераб отреагировал: «Он играет в грязные игры и пишет глупое дерьмо, не уважая страну и мой народ»
Умар – о вызове Яна Мерабом: «Никто не удивлен. Передайте ему, что это выглядит ужасно. Но он прав, что боится меня»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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