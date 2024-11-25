Умар – Двалишвили: «Не втягивай свою страну в личный конфликт со мной. При встрече – не отворачивайся»

Умар Нурмагомедов отреагировал на критику Мерабу Двалишвили.

«Не втягивай свою страну или нацию в личный конфликт со мной. Когда встретишься со мной лично, не отворачивайся», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов ,

Умар выложил грузинскую пословицу: «Трус всегда найдет оправдание отступлению». Мераб отреагировал: «Он играет в грязные игры и пишет глупое дерьмо, не уважая страну и мой народ»

Умар – о вызове Яна Мерабом: «Никто не удивлен. Передайте ему, что это выглядит ужасно. Но он прав, что боится меня»