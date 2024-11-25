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Умар выложил грузинскую пословицу: «Трус всегда найдет оправдание своему отступлению». Двалишвили отреагировал: «Он играет в грязные игры и пишет глупое дерьмо, не уважая страну и мой народ»

Нурмагомедов процитировал грузинскую пословицу про труса – Двалишвили ответил.

«Трус всегда найдет оправдание своему отступлению», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.

Мераб Двалишвили отреагировал, но затем удалил запись: «Вот почему я давно потерял уважение к Умару и Али Абдель-Азизу. Они играют в грязные игры и пишут глупое дерьмо, не уважая мою страну и мой народ. Сохраняй ту же энергию, когда я увижу тебя лично – посмотрим, что произойдет».

Умар – о вызове Яна Мерабом: «Никто не удивлен. Передайте ему, что это выглядит ужасно. Но он прав, что боится меня»

Ян − о бое Двалишвили и Умара: «Думаю, Мераб избегает этого поединка, это опасно для него»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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