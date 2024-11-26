Опубликован официальный трейлер UFC 310: Пантожа − Асакура, Шавкат − Гэрри
UFC опубликовал трейлер боя Алешандре Пантожи и Кая Асакуры.
В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 310, в главном бою которого Алешандре Пантожа будет защищать титул в наилегчайшем весе в бою с Каем Асакурой.
В соглавном бою подерутся полусредневесы Шавкат Рахмонов и Иэн Гэрри.
Гэрри − о бое с Шавкатом: «Суть в том, что я заберу его «нолик» и добуду пояс»
Опубликован постер турнира UFC 310: Пантожа − Асакура, Шавкат − Гэрри
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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