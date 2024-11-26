Опубликован официальный трейлер UFC 310: Пантожа − Асакура, Шавкат − Гэрри

UFC опубликовал трейлер боя Алешандре Пантожи и Кая Асакуры.

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 310, в главном бою которого Алешандре Пантожа будет защищать титул в наилегчайшем весе в бою с Каем Асакурой.

В соглавном бою подерутся полусредневесы Шавкат Рахмонов и Иэн Гэрри .

Гэрри − о бое с Шавкатом: «Суть в том, что я заберу его «нолик» и добуду пояс»

Опубликован постер турнира UFC 310: Пантожа − Асакура, Шавкат − Гэрри