Гэрри − о бое с Шавкатом: «33-0 на двоих. Объяснения не нужны»

Иэн Гэрри высказался о грядущем бое с Шавкатом Рахмоновым.

«33-0 на двоих. Объяснения не нужны», − написал в соцсетях полусредневес UFC Иэн Гэрри , который в ночь на 8 декабря подерется с Шавкатом Рахмоновым .

Гэрри – после анонса боя с Рахмоновым: «Я – единственный полусредневес, который справится с кем угодно и когда угодно»

Шавкат Рахмонов: «Разочарован в нашем дивизионе. Гэрри – единственный, кто ответил за свои слова»