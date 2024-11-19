Гэрри − о бое с Шавкатом: «33-0 на двоих. Объяснения не нужны»
Иэн Гэрри высказался о грядущем бое с Шавкатом Рахмоновым.
«33-0 на двоих. Объяснения не нужны», − написал в соцсетях полусредневес UFC Иэн Гэрри, который в ночь на 8 декабря подерется с Шавкатом Рахмоновым.
Гэрри – после анонса боя с Рахмоновым: «Я – единственный полусредневес, который справится с кем угодно и когда угодно»
Шавкат Рахмонов: «Разочарован в нашем дивизионе. Гэрри – единственный, кто ответил за свои слова»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Иэна Гэрри
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