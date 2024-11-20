Гэрри − о бое Ковингтона и Бакли: «Колби прячется от меня. Сука, куколд и ссыкло. Хоакин, пожалуйста, выруби его»

Иэн Гэрри жестко раскритиковал Колби Ковингтона.

«Бой Колби и Бакли? Это говорит о том, что этот куколд бегает от меня. Он прячется от меня уже 7-8 месяцев.

Я подписался на бой с самым жестким парнем в дивизионе, и вот Колби вышел из тени. Сука и ссыкло, я однажды доберусь до него.

Хоакин Бакли, я на твоей стороне на все 100%. Выйди и выруби этого человека.» Пожалуйста и спасибо. Сделай это для меня, − сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри , который в ночь на 8 декабря подерется с Шавкатом Рахмоновым .

В ночь на 15 декабря Ковингтон и Бакли возглавят последний турнир UFC в 2024 году.

Гэрри − о бое с Шавкатом: «33-0 на двоих. Объяснения не нужны»