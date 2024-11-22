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Опубликован постер турнира UFC 310: Пантожа − Асакура, Шавкат − Гэрри

UFC опубликовал постер боя Алешандре Пантожи и Кая Асакуры.

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 310, в главном бою которого пройдет поединок за титул в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Каем Асакурой. В соглавном бою Шавкат Рахмонов подерется с Иэном Гэрри.

UFC опубликовал постер боя Алешандре Пантожи и Кая Асакуры

Шавкат Рахмонов: «Разочарован в нашем дивизионе. Гэрри – единственный, кто ответил за свои слова»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
logoUFC 310
logoИэн Гэрри
logoMMA
logoUFC
logoАлешандре Пантожа
logoШавкат Рахмонов
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