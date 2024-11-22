Гэрри − о бое с Шавкатом: «Суть в том, что я заберу его «нолик» и добуду пояс»

Иэн Гэрри высказался о бое с Шавкатом Рахмоновым.

«Я тренировался с Шавкатом. Мы знаем, насколько хороши. Но суть в том, что я заберу », − сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри , который в ночь на 8 декабря подерется с Шавкатом Рахмоновым .

Гэрри − о бое Ковингтона и Бакли: «Колби прячется от меня. Сука, куколд и ссыкло. Хоакин, пожалуйста, выруби его»

Опубликован постер турнира UFC 310: Пантожа − Асакура, Шавкат − Гэрри