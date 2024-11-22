Гэрри − о бое с Шавкатом: «Суть в том, что я заберу его «нолик» и добуду пояс»
Иэн Гэрри высказался о бое с Шавкатом Рахмоновым.
«Я тренировался с Шавкатом. Мы знаем, насколько хороши. Но суть в том, что я заберу », − сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри, который в ночь на 8 декабря подерется с Шавкатом Рахмоновым.
Гэрри − о бое Ковингтона и Бакли: «Колби прячется от меня. Сука, куколд и ссыкло. Хоакин, пожалуйста, выруби его»
Опубликован постер турнира UFC 310: Пантожа − Асакура, Шавкат − Гэрри
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Иэна Гэрри
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