Чендлер – о поражении Оливейре: «Мочился кровью. Похоже на свекольный сок»
Майкл Чендлер рассказал, что мочился кровью после поражения от Чарльза Оливейры.
«Я никогда в жизни не испытывал такой боли. В этой драке я получил больше всего травм, это точно. Мочился кровью, все тело воспалилось, я опух.
Первая моча была светлой, как в тесте на допинг, а вторая была похожа на свекольный сок. Она была темной», – сказал боец UFC Майкл Чендлер.
На UFC 309 в Нью-Йорке Майкл Чендлер проиграл Чарльзу Оливейре единогласным решением судей.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Bussin’ With The Boys
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