Чендлер – о поражении Оливейре: «Мочился кровью. Похоже на свекольный сок»

Майкл Чендлер рассказал, что мочился кровью после поражения от Чарльза Оливейры.

«Я никогда в жизни не испытывал такой боли. В этой драке я получил больше всего травм, это точно. Мочился кровью, все тело воспалилось, я опух.

Первая моча была светлой, как в тесте на допинг, а вторая была похожа на свекольный сок. Она была темной», – сказал боец UFC Майкл Чендлер .

На UFC 309 в Нью-Йорке Майкл Чендлер проиграл Чарльзу Оливейре единогласным решением судей.

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