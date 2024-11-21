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Чендлер – о поражении Оливейре: «Мочился кровью. Похоже на свекольный сок»

Майкл Чендлер рассказал, что мочился кровью после поражения от Чарльза Оливейры.

«Я никогда в жизни не испытывал такой боли. В этой драке я получил больше всего травм, это точно. Мочился кровью, все тело воспалилось, я опух.

Первая моча была светлой, как в тесте на допинг, а вторая была похожа на свекольный сок. Она была темной», – сказал боец UFC Майкл Чендлер.

На UFC 309 в Нью-Йорке Майкл Чендлер проиграл Чарльзу Оливейре единогласным решением судей.

Самый мемный бой года: Чендлер бегал от Оливейры, воскрес после залеживаний и провел два слэма

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Bussin’ With The Boys
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