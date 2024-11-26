  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Анкалаев − о бое с Перейрой: «Во время Рамадана боя не будет. Мы предложили три даты до поста − чемпион не дал ответа»
5

Анкалаев − о бое с Перейрой: «Во время Рамадана боя не будет. Мы предложили три даты до поста − чемпион не дал ответа»

Магомед Анкалаев заявил, что не будет драться с Алексом Перейрой во время Рамадана.

«В марте будет Рамадан, во время поста боя, наверное, не будет. До Рамадана есть три даты, которые свободны, но чемпион не дал ответа пока. Кто-то говорит, что у него травма и отдых, но мы нацелены на него», − сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

В 2025 году месяц Рамадан пройдет с 1 по 30 марта. 9 марта состоится турнир UFC 313 в Лас-Вегасе.

Хилл – об Анкалаеве: «Магомед ведет себя как сучка. Хочу его нокаутировать»

Анкалаев: «Твиты за меня пишет Абдель-Азиз. Но я в курсе всего»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
logoАлекс Перейра
полутяжелый вес (MMA)
logoМагомед Анкалаев
logoMMA
logoUFC
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Анкалаев запланировал три боя на 2025 год: «Побью Перейру в марте и июле, а в октябре дам шанс Прохазке или Хиллу»
1022 ноября, 08:20
Анкалаев – о травмах Перейры: «Он дерется со всеми подряд, но ко мне нужно подготовиться»
85 ноября, 08:25
Перейра и Анкалаев не подерутся на UFC 310, Алекс может возглавить UFC 312 (MMA Fighting)
191 ноября, 17:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Анкалаев − о Джонсе: «В UFC оберегают чемпионов. К Джону можно подобрать ключи, он избегает Аспиналла»
19 минут назад
Леон Эдвардс: «Моя цель − стать чемпионом к концу 2025 года»
24 минуты назад
Экс-судья UFC Джон Маккарти: «Чендлер пришел к уровню Фергюсона: нельзя быть таким медленным в легком весе, его переводил джитсер»
2сегодня, 08:12
Анкалаев − об отношении к Перейре: «Ничего личного, только бойцовская ненависть»
сегодня, 07:59
Конор − про обвинительный вердикт в деле об изнасиловании: «Шесть лет назад я совершил ошибку, но все было по обоюдному согласию»
8сегодня, 07:35
Умар – Двалишвили: «Не втягивай свою страну в личный конфликт со мной. При встрече – не отворачивайся»
14вчера, 19:04
Газиев – о причине поражения Розенстрайку: «Самоуверенность. Особо не тренировался – думал, что все обойдется»
3вчера, 18:00
Рафаэль Физиев: «Прошло почти две недели с тех пор, как я принял дату и противника. Все еще жду ответа»
4вчера, 16:38
Из Hitman 3 уберут весь контент с Макгрегором из-за того, что его признали виновным в сексуальном насилии
вчера, 16:35Игры
Хрюнов – о Яне: «Думаю, Петр обрел второе дыхание. Не сомневаюсь, что он победит Двалишвили»
6вчера, 16:27
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть трансляцию UFC 310
вчера, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
вчера, 14:04
Полный кард ACA 182
2вчера, 13:22
Полный кард PFL 10
вчера, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино