Анкалаев − о бое с Перейрой: «Во время Рамадана боя не будет. Мы предложили три даты до поста − чемпион не дал ответа»
Магомед Анкалаев заявил, что не будет драться с Алексом Перейрой во время Рамадана.
«В марте будет Рамадан, во время поста боя, наверное, не будет. До Рамадана есть три даты, которые свободны, но чемпион не дал ответа пока. Кто-то говорит, что у него травма и отдых, но мы нацелены на него», − сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
В 2025 году месяц Рамадан пройдет с 1 по 30 марта. 9 марта состоится турнир UFC 313 в Лас-Вегасе.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
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