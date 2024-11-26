Анкалаев − о бое с Перейрой: «Во время Рамадана боя не будет. Мы предложили три даты до поста − чемпион не дал ответа»

Магомед Анкалаев заявил, что не будет драться с Алексом Перейрой во время Рамадана.

«В марте будет Рамадан, во время поста боя, наверное, не будет. До Рамадана есть три даты, которые свободны, но чемпион не дал ответа пока. Кто-то говорит, что у него травма и отдых, но мы нацелены на него», − сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев .

В 2025 году месяц Рамадан пройдет с 1 по 30 марта. 9 марта состоится турнир UFC 313 в Лас-Вегасе.

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