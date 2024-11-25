Хилл – об Анкалаеве: «Магомед ведет себя, как сучка. Хочу его нокаутировать»

Джамал Хилл хочет нокаутировать Магомеда Анкалаева.

«Хочу нокаутировать Магомеда... Он разговаривает и ведет себя, как сучка.

Я бы с радостью отправил его задницу спать», – заявил экс-чемпион UFC Джамал Хилл .

Анкалаев запланировал три боя на 2025 год: «Побью Перейру в марте и июле, а в октябре дам шанс Прохазке или Хиллу»

Анкалаев – о Хилле: «Джамал ужасен, его снова нокаутируют»