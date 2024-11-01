Перейра и Анкалаев не подерутся на UFC 310, Алекс может возглавить UFC 312 (MMA Fighting)

Алекс Перейра и Магомед Анкалаев не возглавят турнир UFC 310.

Как сообщает MMA Fighting, UFC не рассматривает вариант предложить Алексу Перейре и Магомеду Анкалаеву бой на коротком уведомлении после отмены титульника между Белалом Мухаммадом и Шавкатом Рахмоновым.

Источник утверждает, что ближайший турнир, на котором может выступить Перейра – турнир UFC 312, который пройдет 9 февраля в Сиднее (Австралия).

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