Анкалаев – о травмах Перейры: «Он дерется со всеми подряд, но ко мне нужно подготовиться»

Магомед Анкалаев высказался о травмах Алекса Перейры.

Ранее Алекс Перейра заявил, что травмировал руку в бою с Халилом Раунтри.

«Он готов драться со всеми подряд, но понимает, что ко мне нужно подготовиться. Алекс не дурак», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев .

Перейра готов драться с Анкалаевым не ранее весны 2025-го

Магомед Анкалаев: «Мне предложили декабрь, февраль и март. Я согласен на любой вариант, потому что планирую победить нокаутом»