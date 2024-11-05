Анкалаев – о травмах Перейры: «Он дерется со всеми подряд, но ко мне нужно подготовиться»
Магомед Анкалаев высказался о травмах Алекса Перейры.
Ранее Алекс Перейра заявил, что травмировал руку в бою с Халилом Раунтри.
«Он готов драться со всеми подряд, но понимает, что ко мне нужно подготовиться. Алекс не дурак», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Перейра готов драться с Анкалаевым не ранее весны 2025-го
Магомед Анкалаев: «Мне предложили декабрь, февраль и март. Я согласен на любой вариант, потому что планирую победить нокаутом»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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