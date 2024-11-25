Газиев – о причине поражения Розенстрайку: «Самоуверенность. Особо не тренировался – думал, что все обойдется»
Шамиль Газиев назвал причину поражения в бою с Жаирзиньо Розенстрайком.
«Самоуверенность. И неподготовленным вышел на бой. Я легко у всех выигрывал и думал, что тут тоже все обойдется. Особо не тренировался. Совершил большие ошибки, а теперь буду проводить над ними работу и становиться лучше», – сказал боец UFC Шамиль Газиев.
Напомним, Газиев проиграл Розенстрайку техническим нокаутом в главном событии UFC Vegas 87.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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