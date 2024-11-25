Газиев – о причине поражения Розенстрайку: «Самоуверенность. Особо не тренировался – думал, что все обойдется»

Шамиль Газиев назвал причину поражения в бою с Жаирзиньо Розенстрайком.

«Самоуверенность. И неподготовленным вышел на бой. Я легко у всех выигрывал и думал, что тут тоже все обойдется. Особо не тренировался. Совершил большие ошибки, а теперь буду проводить над ними работу и становиться лучше», – сказал боец UFC Шамиль Газиев .

Напомним, Газиев проиграл Розенстрайку техническим нокаутом в главном событии UFC Vegas 87.

Рафаэль Физиев: «Прошло почти две недели с тех пор, как я принял дату и противника. Все еще жду ответа»

Она оформила самый страшный нокаут в UFC, работает врачом и скрывает от родителей, что дерется