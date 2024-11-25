Хрюнов – о Яне: «Думаю, Петр обрел второе дыхание. Не сомневаюсь, что он победит Двалишвили»

«Думаю, Петр Ян обрел второе дыхание. Он взял паузу, нашел новую мотивацию и вернулся несокрушимым, как показал прошедший бой. У меня нет никаких сомнений, что в реванше с Мерабом Двалишвили ему удастся победить», – сказал промоутер Владимир Хрюнов .

Монсон – о Яне: «Петр должен быть осторожным. Ему нужен не тот, с кем он хочет драться, а тот, кого он может победить»

Тактарову нравится идея реванша Яна с Двалишвили: «Классно. Раз он уверен в победе, значит хотел ввести в заблуждение Мераба своим стилем в бою с Фигейредо»