Рафаэль Физиев: «Прошло почти две недели с тех пор, как я принял дату и противника. Все еще жду ответа»
Рафаэль Физиев рассказал о сложностях в поиске нового соперника в UFC.
«Прошло почти две недели с тех пор, как я принял дату и противника. Все еще жду ответа. Не могу дождаться, когда вернусь в октагон. Это длится слишком долго», – написал в соцсетях боец UFC Рафаэль Физиев.
Напомним, в сентябре 2023-го Физиев проиграл техническим нокаутом во втором раунде Матеушу Гамроту.
«Претендент на лучший поединок года». Физиев хочет подраться с Хукером
Менеджер сообщил, что Физиев вернется осенью: «Соперник будет из топ-15»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Рафаэля Физиева
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости