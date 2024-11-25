Рафаэль Физиев: «Прошло почти две недели с тех пор, как я принял дату и противника. Все еще жду ответа»

Рафаэль Физиев рассказал о сложностях в поиске нового соперника в UFC.

«Прошло почти две недели с тех пор, как я принял дату и противника. Все еще жду ответа. Не могу дождаться, когда вернусь в октагон. Это длится слишком долго», – написал в соцсетях боец UFC Рафаэль Физиев .

Напомним, в сентябре 2023-го Физиев проиграл техническим нокаутом во втором раунде Матеушу Гамроту .

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