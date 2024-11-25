Она оформила самый страшный нокаут в UFC, работает врачом и скрывает от родителей, что дерется

Крохотная Ши Мин.

Один из главных нокаутов выходных – от хрупкой китаянки Ши Мин , которая так жестко вырубила соперницу, что ту долго откачивали и унесли из клетки на носилках. Тем удивительнее, что Мин – врач, которая боится навредить людям.

За победу Мин получила контракт с UFC и бонус в $50 тысяч. Но больше беспокоилась за здоровье соперницы

Бой против Фен Ксяокан – важнейший в карьере Мин. Она подходила к поединку как аутсайдер и уступала в росте (12,5 см), но выбросила похоронный хай-кик и благодаря этому получила контракт с UFC. Мин выиграла финал третьего сезона Road to UFC, пройдя несколько соперниц, и в 30 лет ворвалась в сильнейшую лигу мира.

Мин даже получила бонус в $50 тысяч за «выступление вечера», но больше беспокоилась из-за состояния здоровья Ксяокан – пока той оказывали медицинскую помощь, Мин нервничала. Ксяокан наложили бандаж на шею, унесли на носилках и доставили в больницу. В машине скорой помощи она пришла в себя, а позже ей сделали компьютерную томографию. Обошлось без травм шеи.

В интервью после боя Мин сказала: «Я очень рада, но на самом деле беспокоюсь о сопернице. Надеюсь, с ней все в порядке, она молода [22 года] – извините… В полуфинале у меня было много возможностей нокаутировать соперницу, но, думаю, я проявляю слишком много милосердия».

Мин – дипломированный доктор. Родители даже не знали, что их дочь дерется в UFC

«Убийца с детским лицом – вызовите врача», – сказала после эпичного нокаута комментатор UFC Лора Санко. Забавно, что в клетке он уже был. Ши Мин – дипломированный врач, который работает на полную ставку. Прозвище соответствует – «Доктор». Так ее в эфире называл комментатор Майкл Биспинг.

Но самое впечатляющее, что родители Мин даже не знали, что их дочь – профессиональный боец, который дерется в UFC. Они думали, что Мин просто участвует в традиционных соревнованиях по боевым искусствам, где нужно разбивать деревянные доски:

«Не думаю, что расскажу им об этом. Мои родители – традиционные китайские родители, они беспокоятся обо мне. Только врач или адвокат, другого выбора у меня нет. Я буду драться в UFC, но, возможно, каждый раз буду возвращаться домой, как восстановлюсь после боя».

Мин удивила не только второй работой, но и габаритами: «В октагоне многие болельщики беспокоятся обо мне, потому что я кажусь маленькой для своего дивизиона [157 см и 52 кг]. У меня плохое зрение [после боя Мина надела очки], не хватает тестостерона, но я главная в октагоне и решаю, как пройдет поединок».

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Фото: Instagram.com/shimingcatchwrestling ; Gettyimages.ru /Jeff Bottari