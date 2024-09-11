Аспиналл − об О’Мэлли: «Шон очень спокоен. Несмотря это давление, он принимает очень хорошие решения»
Том Аспиналл назвал сильную сторону Шона О’Мэлли.
«Шон очень спокоен. Это то, что я уважаю, потому что в октагоне на него оказывается такое давление, особенно в титульниках.
Но он принимает очень хорошие решения в подходящие моменты, а это очень сложно сделать. Такое возможно, когда ты расслаблен.
Я тоже был насторожен в его отношении, думал, что ему дают легких соперников, но потом он показал много мужества в бою с Петром Яном. Тот бой заставил меня его уважать», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Напомним, что Шон О’Мэлли подерется с Мерабом Двалишвили за титул UFC в легчайшем весе.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: TNT Sports
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