Аспиналл − об О’Мэлли: «Шон очень спокоен. Несмотря это давление, он принимает очень хорошие решения»

Том Аспиналл назвал сильную сторону Шона О’Мэлли.

«Шон очень спокоен. Это то, что я уважаю, потому что в октагоне на него оказывается такое давление, особенно в титульниках.

Но он принимает очень хорошие решения в подходящие моменты, а это очень сложно сделать. Такое возможно, когда ты расслаблен.

Я тоже был насторожен в его отношении, думал, что ему дают легких соперников, но потом он показал много мужества в бою с Петром Яном . Тот бой заставил меня его уважать», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

Напомним, что Шон О’Мэлли подерется с Мерабом Двалишвили за титул UFC в легчайшем весе.

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