Ян − о жесте О’Мэлли на пресс-конференции UFC 299: «Если бы я увидел, началась бы заварушка»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Петр Ян высказался об инциденте с Шоном О’Мэлли на пресс-конференции UFC 299.

Напомним, что на пресс-конференции перед турниром UFC 299 Шон О’Мэлли, поднимаясь на сцену, прошел за спиной Петра Яна, показав ему перевернутый большой палец.

«Если честно, я этого вообще не видел. Он был у меня за спиной. Если бы я это увидел, конечно, у нас была бы заварушка», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.

В 2022 году Ян и О’Мэлли подрались на турнире UFC 280: Шон победил раздельным решением судей.

Ян заявил, что мог сняться с боя против Ядуна: «Если бы была критическая ситуация, то перенесли бы поединок»

Петр Ян: «Мне нужны реванши. Это Двалишвили и О’Мэлли»

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