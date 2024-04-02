Ян − о жесте О’Мэлли на пресс-конференции UFC 299: «Если бы я увидел, началась бы заварушка»

Петр Ян высказался об инциденте с Шоном О’Мэлли на пресс-конференции UFC 299.

Напомним, что на пресс-конференции перед турниром UFC 299 Шон О’Мэлли, поднимаясь на сцену, прошел за спиной Петра Яна, показав ему перевернутый большой палец.

«Если честно, я этого вообще не видел. Он был у меня за спиной. Если бы я это увидел, конечно, у нас была бы заварушка», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.

В 2022 году Ян и О’Мэлли подрались на турнире UFC 280: Шон победил раздельным решением судей.

Ян заявил, что мог сняться с боя против Ядуна: «Если бы была критическая ситуация, то перенесли бы поединок»

Петр Ян: «Мне нужны реванши. Это Двалишвили и О’Мэлли»